كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 05:50 صباحاً - كشف الفنان المصري محمد رمضان عن موعد طرح كليب اغنيته الجديدة والتي ستحمل اسم السلطان. ونشر محمد رمضان صورة، عبر حسابه على انستغرام، ظهر فيها عاري الصدر وبالتاج بين مجموعة من الفتيات بزي الجواري وعلق قائلا: “كليب السلطان بعد ٤ أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان عاري الصدر وبالتاج في “السلطان”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.