شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يجدد تعاونه مع أحمد أمين بعد نجاحهما مع "بحاول أنساكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الموزع الموسيقى أحمد أمين من تسجيل أغنية جديدة للمطرب رامي جمال، سيتم وضعها ضمن أغانى ألبومه الجديد، ولم يستقر على اسم الأغنية حتى الآن، وهي من كلمات أحمد المالكى، ومن ناحية أخرى انتهى رامى من تسجيل عدة أغانى أخرى ضمن ألبومه الجديد.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها أحمد أمين مع رامي جمال، حيث تعاونا قبل ذلك في ألبومه الأخير بأغنية" بحاول أنساكى"، وحققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا وقت طرحها.

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وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية من ضمنهم "بحأول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها وتعأون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

وآخر كليباته كانت أغنية "البرد" التى حققت نجاحا جيدا، وتعد الأغنية الرابعة التى صورها رامى جمال على طريقة ألفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورها جميعا فى لندن، وهى "مافيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب ومن تصوير "روبى براينت" و"زاك سانى".