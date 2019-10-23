بالأبيض.. سميرة سعيد بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: شاركت المطربة المغربية سميرة سعيد جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر". وظهرت "سميرة" خلال الصور بالإطلالة شبابية أنيقة ومميزة، إذ ارتدت ملابس كاجوال بيضاء. يذكر أن المطربة سميرة سعيد تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد، المُقرر طرحه خلال صيف 2019، كما تشارك كعضو لجنة تحكيم في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".

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