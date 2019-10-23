صور| جينيفر لوبيز وأوين ويلسون في العرض الخاص لفيلم "Marry me"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لـ "Just Jared" بموقع "إنستجرام" صورًا من العرض الخاص لفيلم "Marry me" للنجمة جينيفر لوبيز.

وظهرت جينيفر لوبيز في الصورة رفقة الممثل أوين ويلسون، والمطرب مالوما، في العرض الخاص لفيلمهم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول مغنية شهيرة تكتشف خيانة خطيبها المغني لها قبل الزفاف، ويشارك في بطولته أوين ويلسون وسارة سيلفرمان، ومن المقرر عرضه جماهيريًا بداية عام 2020.

وتستعد النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز خلال الفترة المقبلة لحفل زفافها من من خطيبها "أليكس رودريجيز".