أحمد حلمي: فيلمي المقبل كوميدي وهذا عيب "خيال مآتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال الفنان أحمد حلمي، إن فيلمه المقبل سيكون كوميديا، وسيكون الضحك سمته الرئيسية.
وأضاف حلمي خلال تصريحاته لبرنامج "ذا إنسايدر" أن الجمهور أشاد بدوره في فيلم "خيال مآتة" لكنهم انتقدوا قلة الضحك في الفيلم، وهذا أمر سيتم علاجه في الفيلم المقبل.
وأوضح أن فيلم "خيال مآتة" فيلم مهم ويعتبره من أقرب الأفلام لقلبه مع أفلام "عسل أسود وآسف على الإزعاج وكده رضا".
وحصل الفنان أحمد حلمي على نجمة في ممر المشاهير بدبي، وهو أحدث إضافة إلى وسط مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في مجالات الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، بالحصول على نجمة دبي.
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