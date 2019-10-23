شاهد.. “Baby Shark” متظاهري لبنان تصل الى CNN الامريكية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 03:55 صباحاً - تتناول وسائل الاعلام العربية والعالمية اللقطات النادرة من المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها لبنان خلال الايام الستة الماضية.

وقد عرضت عدد من المحطات الاجنبية، كان منهم قناة CNN الامريكية، تقريرا عن المتظاهرين الذين بادروا الى تهدئة طفل يبلغ من العمر 15 شهرا بأداء اغنية Baby shark له.

يذكر ان المظاهرات في لبنان لفتت انتباه العالم نظرا لانفرادها بمظاهر من النادر جدا ان تحدث في مظاهرات واحتجاجات من الفترض ان تكون غاضبة.