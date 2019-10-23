شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزعيم عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد داليا البحيرى فى كواليس "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاد الفنانة داليا البحيرى أثناء تصوير مسلسل "فلانتينو"، والذى ينافس به الزعيم خلال السباق الدرامى الرمضانى المقبل، حيث استأنفت أسرة العمل التصوير صباح أمس الثلاثاء بأحد الأماكن بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

ويعد هذا المسلسل هو العمل الثانى الذى يجمع داليا البحيرى بالزعيم عادل إمام، حيث سبق وشاركته بطولة فيلم "السفارة فى العمارة"، من تأليف يوسف معاطى، وإخراج عمرو عرفة، والذى حقق نجاح كبير خلال منذ بداية عرضه عام 2005.

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ويجسد الزعيم عادل إمام ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الأبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.