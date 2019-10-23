ليليان داود تهاجم نجيب ساويرس: “الفلوس ما بتعمل بني أدمين”

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 02:59 صباحاً - وقعت مشادة بين رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس والاعلامية اللبنانية ليليان داود وذلك على خلفية النكتة التي كان قد نشرها ساويرس عن المظاهرات في لبنان.

فقد وصف نجيب ساويرس الاعلامية اللبنانية والمذيعة السابقة في قناة ontv بأنها ناكرة للجميل وذلك بعد ان قالت له “يبقى خليك كبير” ليرد عليها قائلا “كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل ! و صدق المثل اتق شر من احسنت اليه”.

وقد ردت ليليان داود مؤكدة ان ليس لساويرس اي فضل عليها قائلة: “عيب عليك واحترم نفسك، واعرف حدودك كائن من تكون، انت لم تحسن علي عملت بالقناة بعقد وكل عمري تعاملت بمهنية، وانت عارف كتير منيح اني محترمة وعمري ما طلبت منك اَي حاجة خارج سياق العمل احترم نفسك يا عيب الشوم بس! وإياك ترجع تكتب تاني جد جد يا عيب الشوم.. انت خيبة كبيرة بالفعل!”

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وتابعت ليليان داود: “ما إلك اَي جميل عليي، تركتني فريسة لكلاب السلطة وخلعت وحتى ما كلفت نفسك انك تخبرني ليك مش لو كنت نجيب ساويرس لو كنت نبي مش فارقة معي منك وانت عارف كتير منيح اني لو حكيت رح تتبهدل يا عيب الشوم عليك اَي جميل تتحدث عنه! عيب الشوم”.

واضافت في تغريدة اخرى: “الفلوس ما بتعمل بني أدمين” قبل ان تعتذر عن انفعالها قائلة: “اعتذر لمتابعيني عن انفعالي، ولكن لم اكن لأتصور ان يصل مستوى ناس احترمتهم وتعاملت معهم بمهنية ورقي الى هذا الدنو. لا فضل لاحد علي، عملت في مصر قادمة من اعرق المؤسسات الإعلامية، وتبنيت قضايا الناس وبكل رضى تحملت تبعات خياراتي مثلي كمثل الناس التي حملتني همومها ونقلتها بصدق. أشكركم”.

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد ألقت القبض علي ليليان داوود من منزلها بحي الزمالك بالقاهرة ورحلتها الي لبنان لمعارضتها طريقة التعامل الأمني وعنف الشرطة مع النشطاء السياسين في مصر.