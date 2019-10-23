تتويج ديانا حامد بلقب ملكة جمال مصر للكون 2019.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توجت ديانا حامد بلقب “ملكة جمال مصر للكون 2019”، حيث استطاعت أن تحصل على اللقب متفوقة بذلك على 20 متسابقة أخرى، وصلن إلى الحفل الختامي، و5 وصلن للتصفيات النهائية.

وبذلك تتأهل ديانا حامد لتمثيل مصر فى مسابقة “ملكة جمال الكون الدولية”، التي من المقرر أن تعقد فى شهر ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

لجنة تحكيم المسابقة ضمت 10 أعضاء أبرزهم الفنانة نسرين طافش، وهدى عبود ملكة جمال مصر للكون سابقًا ومنظمة المسابقة، الإعلامية نهى عبد العزيز، مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، وترأسها جراح التجميل اللبناني دكتور طارق سمايلي.

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وكانت اللجنة قد اختارت 10 متسابقات بعد عرضين لأزياء السهرة وعرض لأزياء البحر، وقيمت اللجنة من خلاله طريقة مشي المتسابقات ومرونتهن، ثم أعلنت أسماء المتسابقات الخمس الأوائل “التوب فايف”، بعد طرح عدة أسئلة على المتسابقات لاختبار ثقافتهن، لتحسم قرار لجنة التحكيم فى التصفيات النهائية.

وقد تضمن الحفل عروضًا فنية بدأن باستعراض راقص قادته الفنانة اللبنانية كارولينا، وأدت بعده عدد من أغنياتها، وفقرة غنائية للفنان محمد نور.

وشهد الحفل حضور الفنانة نيرمين الفقي، والفنانه لي لي قاسم،و رولا أسير، والإعلاميه رانيا وجيه، وخلود نادر، وبدور أنور، ورباب عبدالعاطي .

كما تم تكريم تشاينارونج كيراتيوتونج سفير تايلاند لدى القاهرة، وجاء التكريم احتفاءً بالتعاون المثمر بين البلدين، بعد عرض فيلم تسجيلى عن ناريمان خالد ملكة جمال مصر للكون 2018، والتي قضت رحلة في تايلاند خلال مشاركتها في المسابقة الدولية ونتج عنها كتاب “تايلاند في عيون ملكة جمال مصر”.