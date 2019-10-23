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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية دينا فؤاد جمهورها بمجموعة صور جمعتها بابنتها الوحيدة “زينة”، في ظهور نادر لها.
الفنانة المصرية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، مع ابنتها في إحدى المناسبات العامة، وقد ظهرتا بإطلالتين متشابهتين.
فقد ارتدت دينا وابنتها زينة فستانين بنفس التصميم ونفس الألوان، كما تركت كل منهما شعرها منسدلا على ظهرها، وقد أظهرت الصور العلاقة القوية التي تربط الأم بابنتها، وعلقت الفنانة قائلة: “هدية ربنا ليا”.
يذكر أن الفنانة المصرية دينا فؤاد قد تزوجت من رجل من خارج الوسط الفني يدعى شريف عبدالعزيز، وأنجبت منه ابنتها “زينة”، لكنه وقع الانفصال بينهما.
دينا تحدثت عن طليقها مؤخرا، حيث قالت إنه شخص محترم جدا، وأنه أول حب لها، ووالد ابنتها، وعاشت معه أوقات جيدة، ولكنه جعلها تقرر ألا ترتدي فستان الزفاف مرة أخرى.
وأشارت إلى أن زواجها مرة ثانية يعتبر مستحيلا، وخاصة أنها ارتدت فستان الزفاف في التمثيل كثيرا، ولم تعد تنجذب إليه، مشيرة إلى أن العمل في الفن لا يترك مجالا لأي شيء آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر البنت تنافس جمال والدتها.. دينا فؤاد وابنتها بنفس الإطلالة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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