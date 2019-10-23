الفنانة الكويتية هنادي الكندري تتعرض لحادث سير مروع.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة الكويتية هنادي الكندري لحادث سير مروع، تسبب في تحطم سارتها.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بمقطع فيديو استعرضت خلاله سيارتها المحطمة جراء الحادث، واعتبرت أن ما حدث لها بسبب الحسد.

هنادي كتبت على مقطع الفيديو: “قدر الله وما شاء فعل.. عين ما صلت على النبي.. قل أعوذ برب الفلق”، وقد أثار المقطع قلق جمهورها وتسائلوا عما إذا كانت قد تعرضت لأي إصابات.

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وكانت الفنانة الكويتية هنادي الكندري قد كشفت مؤخرا عن تعرض نجلها لحادث مروع، على أيدي عدد من زملائه في المدرسة، حيث أكدت أن ابنها تعرض للطعن من قبل بعض الشباب.

هنادي أكدت أنها قامت برفع قضية ضد هؤلاء الشباب، وأنه سيتم أخذ الإجراءات القضائية، لافتة إلى أن المرتكبين ما زالوا يذهبون إلى المدرسة مع ابنها، حيث أن المدرسة لم تتخذ أي إجراء تجاههم، لكون الحادث وقع خارج المدرسة.

يذكر أن الفنانة الكويتية هنادي الكندري لديها خمسة أبناء، ثلاثة أطفال من زوجها الأول، وطفلين توأم من زوجها الحالي المخرج محمد الحداد.