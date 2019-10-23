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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
شاركت النجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه، متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور “أنستجرام”، مجموعة من اللقطات لجلسة تصوير خاصة أجرتها مؤخرا بإطلالة جديدة.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي نشرتها بيونسيه، وحظيت بتفاعل كبير من متابعيها على موقع أنستجرام، وذكرت الصحيفة أن الإطلالة من تصميمات ماركة أزياء Sol Aangelann.
يأتي ذلك بعد أن انتشرت أخبار عن استعداد النجمة بيونسيه للعمل على أول تعاون غنائي بينها وبين النجمة الكبيرة أديل.
وبحسب جريدة الديلي ميل، فإن هذا الخبر السار أعلن عنه مغني فرقة “وان ريبابلك”، المطرب “ريان تيدر”، وذلك أثناء حوار تليفزيوني أجراه مع Z100.
وقال ريان، في حواره أن أديل وبيونسيه ستتعاونان معا في أغنية جديدة ستطرح ضمن ألبوم فريق “وان ريبابلك” الغنائي القادم، ولم يكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالأغنية.
وكانت قد ترددت أنباء قوية في الأسابيع الماضية عن استعداد النجمة الكبيرة أديل للعودة للغناء من جديدة، بقرب طرحها لأغنية جديدة، على ما يبدوا ستكون هي الأغنية التي أعلن عنها “ريان تيدر”.
كانت هذه تفاصيل خبر بيونسيه تروج لتصميمات Sol Aangelann بجلسة تصوير جديدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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