لقطات رومانسية تجمع أحمد حلمي ومنى زكي احتفالا بتكريمهما في ممر المشاهير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل النجمان أحمد حلمي ومنى زكي بتكريمهما في فعالية “دبي ستارز”، ووضع نجمة باسم كل منهما بممر المشاهير في دبي، ولكن بطريقة رومانسية.

حلمي ومنى التقطا العديد من الصور الرومانسية، والتي كشفت عن الحب الكبير الذي يجمعهما، وقد بدت عليهما السعادة الشديدة بهذا التكريم المميز.

وقد تألقت منى في الصور بفستان أسود قصير، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها، وانتعلت حذا باللون الأصفر الفسفوري، فيما أطل حلمي ببذلة سوداء أنيقة، ونظارة لها شكل مميز.

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وكان قد تم اختيار الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، ليكونا أول نجمين مصريين ينضمان إلى ممر المشاهير، ونشرت صفحة “دبي ستارز”، عبر موقع “إنستجرام”، فيديو يوضح إنجازات الفنانة منى زكي والتي أهلتها للفوز بنجمة دبي وحجز مكانها على ممر المشاهير، ومنها أن منى ‏رائدة من ‏رواد الفن في العالم العربي، وهي حائزة على جائزة أفضل ممثلة دراما خلال حفل جوائز ‏‏”الموريكس دور”، ‏إلى جانب كونها سفيرة لدى منظمة اليونيسيف العالمية.‏

وقد عبر حلمي عن سعادته الشديدة باختياره لهذا التكريم، بقوله: “دي إضافة كبيرة وتعتبر غلاف لمشوار طويل مشيت فيه ورحلة شافوا أنها كانت مؤثرة وإني شخص عمل تأثير إيجابي في المجتمع والوطن العربي فده شرف كبير جدا أتمنى إني أكون اسم صح في المكان الصح”.

أما عن تكريم زوجته الفنانة منى زكي، قال: “أنا فخور جدا جدا بمنى على مستوى الحياة الأسرية وعلى مستوى الحياة الفنية، وأحيانا كتير جدا هي بتكون قدوتي في الفن، الناس بتفتكر إن القدوة لازم يكون حد كبير، ولكن هو بيكون كبير في العطاء وكبير في الفهم وكبير في الإنسانية، فالحمد لله ربنا يديمها نعمة علينا”.

يذكر أن ممر المشاهير تم افتتاحه الأحد 20 أكتوبر بوسط دبي، لتكريم نجوم الوطن العربي والعالم في مختلف المجالات بكشل خاص يخلد أسماءهم، وكان من بين المكرمين: أحمد حلمي، ومنى زكي، واليمنية بلقيس، والهندية سونام كابور، وغيرهم.