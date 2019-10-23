في عيد ميلادها الـ31.. حكاية بارنيتي تشوبرا بين إنجلترا والهند

احتفلت نجمة بوليوود بارنيتي تشوبرا، التي تألقت في العديد من الأفلام البارزة مثل "عشق زادي" و"كيساري"، الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول، بعيد ميلادها الـ31.

وولدت بارنيتي في عائلة بنجانية بولاية هاريانا عام 1988، وانتقلت إلى إنجلترا مع عائلتها، وكانت تخطط لمستقبلها بشكل مختلف بعيداً عن وطنها، لكنها لم تكن تعلم أن الأوضاع العالمية ستكون سبباً في أنها تصبح واحدة من أهم نجمات بوليوود.

كانت طموحات النجمة بارنيتي تشوبرا المهنية أن تصبح موظفة لامعة في أحد البنوك العالمية، لذلك بعد انتقالها من الهند إلى إنجلترا في عمر الـ17، اجتهدت حتى حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة مانشستر، ولكن الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأ عام 2009، وقف ضد طموحاتها، فقررت العودة للهند.





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وأثناء زيارتها لشركة "ياش راج" للإنتاج الفني بصحبة ابنة عمها النجمة بيريانكا تشوبرا، وجدت وظيفتها المثالية التي كانت تبحث عنها كواحدة من فريق العلاقات العامة لأكبر شركة إنتاج في بوليوود، وعلى الرغم من عدم انجذابها للفن الذي وصل إلى حد الكراهية، إلا أن فكرتها تغيرت تماماً بعد عملها بالشركة، ورؤية هذا العالم عن قرب.

وفي عام 2011، تم ترشيح بارنيتي من قبل ياش راج لدور بطولة مشتركة مع رانفيير سينج وأنوشكا شارما في فيلم "سيدات ضد ريكي بال"، ورغم عدم قبولها للفكرة، لم يستسلم المنتج الكبير، بل طلب مساعدة بيريانكا التي نجحت في إقناع بارنيتي بتقديم فيلمها الأول، الذي حصدت من خلاله جائزة "فيلم فير"، كأفضل وجه جديد للعام.

وخلال 8 أعوام، قدمت بارنيتي للسينما 14 فيلماً، أبرزها "عشق زادي" مع أرجون كابور، و"جولمال 2" مع أجاي ديفجن، و"كيساري" مع أكشاي كومار، وآخر أفلامها هو "جاباريا جودي" مع سيدهارت مالهوترا، الذي طرح أغسطس/آب الماضي.

بارنيتي تخضع حالياً لتدريبات مكثفة على لعبة كرة الريشة، لتجسيد شخصية لاعبة كرة الريشة الهندية ساينا نيهوال، في فيلم يجسد سيرتها الذاتية سيطرح 2020.

وما لا يعلمه الكثيرون عن بارنيتي أنها تتمتع بصوت جيد، جعلها تقوم بالغناء أكثر من مرة في أفلامها "كيساري" و"جاباريا جوري"، ولكنها لا تخطط لاحتراف الغناء رغم اقتراحات العديد من زملائها في الوسط.



