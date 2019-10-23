إعلامية لبنانية تُهين زملائها لتقلّب مواقفهم







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: هاجمت الإعلامية كريستين حبيب زملاء إعلاميين كانوا مقرّبين من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري والوزير جبران باسيل وغيّروا مواقفهم. حيث شنت عليهم حملة قاسية بكلامٍ مسيء كاتبة: "بتعرفوا مين أنذَل عالم؟ هودي لـ كم "إعلامي" و"إعلامية" يللي كانوا ياكلوا من صحن سعد الحريري وهلق عم يبزقوا فيه وكانوا يسهروا ببيت جبران باسيل وهلق عم يراشقوه بحجارة"، مضيفةً: "عاملينلي فيها إنو هني مع الناس.. تفه عليكن! مش بيومين بتصيروا ثوّار. "بدكن مية سنة ليصير عندكن شرف متل الشعب الثائر".



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