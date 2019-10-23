شكرا لقرائتكم خبر عن توم إيليس بطل Lucifer لن يشارك في مسلسل Crisis Of Infinite Earths..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع metro أن الممثل توم إيليس بطل مسلسل Lucifer لن ينضم إلى مسلسل DC الجديد Crisis Of Infinite Earths، حيث كانت بدأت الشائعات في الانتشارحول اشتراكه في المسلسل الجديد الذى سيبدأ عرضه في ديسمبر من العام الجارى.

ومن المقررأن يجمع مسلسل DC الجديد مجموعة متنوعة من أبطال القصص المصورة منهم Arrow و The Flash و Supergirl ومجموعة من نجوم Superman القدامى والجدد.

ويستند مسلسل Crisis On Infinite Earth إلى الكتب المصورة التي تحمل نفس الاسم منذ الثمانينيات، حيث تتكون السلسلة المحدودة المكونة من 12 حلقة، وستدورالحلقات حول إعادة التوازن مع فكرة الأكوان المتعددة والجداول الزمنية المتغيرة، كما أن التجسيد السابق لسوبرمان بما في ذلك براندون روث وتوميلنج سمولفيل سيعود إلى القمة بعد عقود من الزمن، حسبما نشر موقع " metro".

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وكانت قد كشفت الشركة المنتجة لـ مسلسل الكوميديا والجريمة Lucifer، أن الموسم الخامس القادم سيكون الأخير بعد مسيرة طويلة منذ طرح أولى حلقاته ف يناير 2016، المسلسل حاصل على تقييم 8.9 على موقع "imdb".

وأعلنت الشركة عن اسم الحلقة الأولى من الموسم الخامس والتى تأتى بعنوان Really sad devil guy – شيطان حزين للغاية"، ولم تكشف عن موعد طرح الموسم الجديد حتى الآن.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم توم اليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.