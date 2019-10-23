شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يرد على انتقادات "خيال مآتة".. ويؤكد: الفيلم القادم كوميدي جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد النجم أحمد حلمى على الانتقادات التي وجهت إلى فيلمه الأخير "خيال مآتة"، الذى لم يحقق إيرادات كباقي أفلامه السابقة، وذلك خلال لقاءه فى برنامج "the insider" المذاع على فضائية دبي.

وقال حلمى: "فى اشادات بدورى فى الفيلم وفى ناس أعجبت بمضمون الفيلم ولكن الناس مكنش عاجبهم إن الضحك فيه قليل ولكن هناك أشياء لا تخصني وده مش في ايدي ".

وتابع "والفيلم القادم هيكون الضحك فيه زيادة والعنوان الرئيسى له كوميدي لكن خيال ماتة لا يكن تصنيفه فى التصنيف الكوميدي 100% ولكن هو حالة وانا فخور بيها وهو من اهم الافلام اللي انا بعتز بيهم زي اكس لارج وعسل اسود واسف ع الازعاج ولكن اوعدكم الفيلم الجاي كوميدي جدا ".

Advertisements

فيلم "خيال مآته" من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.