شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحيى حفلا غنائيا فى مصر الجديدة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة لإحياء حفل غنائى غدا الخميس في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة، ويقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، التى كون من خلالها جمهورا كبيرا منها أغنية "أنا مش عارفنى" و"ادينى قلبك"و"عم الناس"، و"يا صيف يا صيف"، وغيرها.

من ناحية أخرى يستعد عبد الباسط حمودة لطرح أغنية جديدة بعنوان "يومك بيضحك" يتعاون فيها مع الملحن شريف حمدان، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، ومن المقرر طرحها في الأيام المقبلة على يوتيوب والإذاعات المختلفة.

يذكر أن آخر أعمال عبد الباسط حمودة أغنية " كازانوفا" من فيلم "صباح الخير"، وشاركه في غنائها المطرب إيساف وهي من كلمات عماد عبيد، ألحان هاني فاروق، فيلم ينتمى إلى طبيعة الأعمال الدرامية والرومانسية، ولكن تقدَّم بشكل مختلف عما تم تقديمه قبل ذلك فى السينما المصرية، من خلال قصة حب تجمع بين مخرج الإعلانات إيساف ومصممة الأزياء إلهام عبد البديع، ويقع حدث مهم يقلب أحداث الفيلم رأسا على عقب.