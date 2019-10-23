إسعاد يونس تعلق على أزمة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها تسخر بها من أزمة الأمطار.

وكتبت إسعاد: "عندي مشوار في مدينة نصر ، حد عنده عوامة وزة؟؟".

وتعرضت شوارع مدينة نصر بالقاهرة إلى الغرق بعد سقوط أمطار كثيفة في أماكن متفرقة أدت إلى تجمع المياه وتعطيل الحالة المرورية بالمدينة، وشهدت بعض الأحياء والشوارع الرئيسة ازدحاما مروريا شديدا أدى إلى تعطيل بعض المواطنين عن أداء عملهم.

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وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى؛ بسبب الأحوال الجوية.

وأضاف "يونس" في بيان اليوم، أنه بناءً على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولي، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.