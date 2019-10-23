بالفيديو: بعد ظهورها بفستان الزفاف.. حليمة بولند تكشف عن عريسها بطريقة طريفة

حسمت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، الجدل الذي حصل من قبل بعض المتابعين بعد رؤيتهم لصورها وهي ترتدي فستان زفاف، متسائلين ما اذا كانت قد تزوجت بالفعل، ونفت الامر بشكل نهائي بطريقتها الخاصة.

ورغم ان بولند حاولت كعادتها استغلال الصور لاثارة الجدل بين متابعيها، ونشرت مقطع فيديو على تطبيق “سناب شات” ظهرت فيه مع نجم السوشيال ميديا عبدالله الجاسر الشهير بـ”عبودكا”، وراحت تسأله: “وينوا المعرس الذين سألتم عنه.. وين بشتك”، وبادلها عبودكا السؤال بسؤال حول تعمدها إثارة الجدل على مواقع التوصل الاجتماعي، ومحبتها الهجوم عليها، بغرض الرغبة في أن تكون حديث الجمهور.

وكانت صور ومقاطع حليمة بفستان الزفاف ليس الا دعاية لأحد صالونات التجميل، ما عرّضها لسيل من الانتقادات الساخرة بسبب قبولها بهذا النوع من الإعلانات.