بالفيديو: فنانة كويتية تثير الجدل بتبادل القبل مع زوجها في يوم ميلادها

ظهرت الفنانة الكويتية أبرار في فيديو جديد تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بعدما نشرته على حسابها الخاص.

وبدت في الفيديو فيما كان زوجها يقدم لها باقة ورود قبل أن تقبله ثم يقوم بتقبيل رأسها بدوره.

وأشارت إلى أن أكثر ما تهتم به هو وجوده إلى جانبها، مع الإشارة إلى أنها لا تكترث للهدايا الثمينة وأن باقة ورود قد تكفيها.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة محققاً أكثر من 31 ألف إعجاب وأطلق موجة واسعة من التعليقات. واعتبر الكثير من المتابعين أن ما ظهر فيه مجرد تمثيل منتقدين تبادلها القبلات مع زوجها.

وبدورها علقت الممثلة: “أحبكم كل واحد ذكر عيدميلادي حبايبي والهدية مو شرط شي ثمين ولا ألماس وذهب الهدية قلب صافي يحبج مشكور زوجي عيالي أهلي و جمهوري أعشقكم”.