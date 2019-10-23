بلقيس تشعل مواقع التواصل بقبلات زوجها وأرضية ورد

أشعلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية بعدما نشرت فيديو خلال تقبيلها لزوجها، وافتراش زوجها الأرض لها بالورود، خلال احتفالها بعيد ميدلاها.

ونشرت بلقيس لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو من حفل عيد ميلادها بحضور زوجها سلطان بن عبداللطيف، ونجلهما تركي.

وظهرت بلقيس في الفيديو وهي ترقص على نغمات أغنية "كل عام وأنتي العمل"، وهي تحمل طفلها والذي حرصت على عدم إظهار وجهه كعادتها وقام زوجها بطبع قبله

على جبينها.



وعلقت بلقيس على الفيديو قائلة: "شكرا لعائلتي وزوجي الحبيب وشكرا لكل الفنانين والفانز وكل أحد تمنى لي الخير والسعادة بيوم ميلادي أحبكم وأتمنى ربي يرزقكم أضعاف ما تتمنون لي وبإذن الله عام جديد لي فيه الخير والبركة والنجاح".

يذكر أن بلقيس فتحي، كانت من ضمن النجوم الذين تم تكريمهم مؤخرًا من قبل دبي ستارز، ووضع اسمها في ممر النجوم، والذي تم افتتاحه مؤخرًا في

دبي، على غرار ممر النجوم في هوليود.كما فاجأ ​سلطان عبد اللطيف​ زوجته بفرشه الورود الحمراء في بيتهما تعبيرًا منه على حبه الكبير لها بمناسبة عيد ميلادها.ونشرت بلقيس فيديوهات من المفاجأة التي حضرها لها زوجها وتفاجأت بالمجهود الذي قام به لكي تكون سعيدة بهذا اليوم وشكرته.وكانت بلقيس قد رحبت بالقرار الذي سمحت به دولة الامارات لمواطنيها السفر الى لبنان كونها تحمل الجنسية الاماراتية ايضا.وبلقيس احتفلت مع مجموعة من الفنانين في افتتاح ممر المشاهير، في دبي والذي حضره مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم منى زكي، وزوجها أحمد حلمي والنجمة الهندية سونام كابور، وهو يضم 40 نجمة منحت بلقيس نجمة منها.