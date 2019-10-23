سيلفي.. فتحي عبدالوهاب لأحمد الفيشاوي: "علي عمو يالا"

نشر الفنان فتحي عبدالوهاب صورة تجمعه بالفنان أحمد الفيشاوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومازح الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنان أحمد الفيشاوي، قائلًا: "سيلفي بعنوان علي

عمو يالا".

يشار إلى أن الفنان فتحي عبدالوهاب شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "لمس أكتاف"، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين النباوى، وبطولة كل

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من ياسر جلال، كرم جابر، حنان مطاوع، إيمان العاصي، أروى جودة.

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، وهو بطولة كل من هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، وأروي جودة، ومن تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد حماقي.