نجلاء عبد العزيز أثارت غضب السعوديين.. وزوجها أهداها سيارة غالية الثمن

ميرنا وليد - بيروت - ​السعودية​ ​نجلاء عبد العزيز​ من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي، التي تثير حالة من الجدل دائماً بين جمهورها ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.

تهوى التصميم وتعتبر نفسها مصممة على الرغم من أنها درست المحاسبة، وقد إستطاعت نجلاء عبد العزيز أن تحقق نجومية كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويتابعها أكثر من 1.8 مليون متابع.

خطوبة سريعه بعد الإنفصال وزوجها أهداها سيارة غالية الثمن

في عام 2017 أعلنت نجلاء عبد العزيز انفصالها عن زوجها علي الناصر، ووالد طفليها نهار وروز ، ولم تكشف نجلاء السبب وراء الإنفصال معتبرة أن الأمر قسمة ونصيب، وقد رفضت في تعليق لها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي صفه بالخيانة، وقالت: "أنا قررت طبعاً بعد تفكير طويل… راح يتم انفصالي من أبو نهار وطبعاً الحمد لله بتراضي من الطرفين.. الحمد لله أنه مثل ما دخلنا بمعروف نطلع بمعروف وهذا أهم شي عشان مصلحة الأولاد… أنا بصراحة يؤسفني أني أقول هذا الخبر وادري أنه كثير منكم يتمنى لي الخير لمن هذا امر الله والمكتوب والمقدر والشي المريح في الموضوع انه أنا اللي قررته والحمد لله على كل حال… أكيد الأمر مو بسهل ان شاء الله الأيام الجاية تكون أفضل من الأيام اللي مضت".

وعلى الرغم من حالة الحزن الشديدة التي مرت بها، ولكنها سرعان ما فاجئت جمهورها بخبر إرتباطها، وهو ما أوضحته بأنها لم تتزوج مجدداً، ولكن الأمر مجرد خطوبة فقط، والزوج الجديد هو فهد الموسى رجل الأعمال السعودي ويكبرها بعامين، وقد أعطى نجلاء عبد العزيز هدية عبارة عن سيارة، يصل ثمنها لنصف مليون ريال، أي ما يعادل "134 ألف دولار أميركي".

وتحرص نجلاء عبد العزيز من وقت لآخر على مشاركة جمهورها سفرياتها مع أبناءها، سواء في دبي أو فرنسا، وقد إعتادت أن تقضي الأجازات معهم خارج السعودية، ومتابعة جمهورها بكل جديد من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

مسابقة عبر صفحتها الخاصة تثير غضب السعوديين

أثارت نجلاء عبد العزيز حالة من الجدل وغضب جمهورها السعودي، بعد منشور لها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عبارة عن مسابقة قالت بأنها مستعدة لتحقيق آمال خمسة من متابعيها من خلال وسم يحمل اسمها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وبأنها ستختار الفائزين وتمنحهم كل ما يطلبوهـ وقد تنوعت الطلبات بين طلب وظيفة ومساعدات مالية وهواتف محمول وحقائب ماكياج، ولكن جاءت أغلب التعليقات غاضبة من الأمر واعتبروا أنها تسعى للشهرة والترويج لنفسها، وتستغل عقول وإحتياج الناس من أجل حصد الشهرة، كما طالب البعض بمحاسبتها قانونياً على هذا الإعلان، وبأنها إهانة كبيرة للسعوديين، إلا انها اعتبرت الأمر بأنها تحاول بقدر الإمكان أن تفيد متابعيها ومحبيها، فتجاهلت هذا الإنتقاد وواصلت المسابقات التي تقوم بها من وقت لآخر على حسابها.

وصفها للمصحف إستفز الجمهور

تعرضت أيضاً نجلاء عبد العزيز للإنتقادات، بعد عرضها لهدية وصلتها من إحدى المتابعات تبين أنها مصحف تم تصميم غلافه من الفرو، فوصفته بطريقة إستفزت متابعيها، فعلقت على الهدية وقالت: "أنا شفت مصحف واحد انهبلت عليه، شوفوا معاي المصحف يهبل يجنن، فيه كياتة مو طبيعية، مرة يناسب للشتا، شوفو كيف، من هنا غولد (ذهبي) ومع البينك (وردي) يا الله طالع فخم"، وهو ما جعل الكثيرون ينتقدون وصفها للمصحف بالكياتة وبأنه يناسب الشتاء، وبأن هذه الألفاظ لا تتناسب مع طبيعة المصحف المقدسة، حتى قامت بحذف المقطع من صفحتها الخاصة، مما اعتبره الكثيرون هروب من الموقف وأنها لم تعتذر عنه، ولكنها قررت الإكتفاء بحذف المقطع.

رأيها في حملة حذف المشاهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي

خلال مداخلة لها عبر إحدى القنوات علّقت نجلاء عبد العزيز على حملة حذف المشاهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأن الناس تختلف فهناك من يستغل هذه المواقع من أجل الشهرة، وهناك من يحاول أن يفيد من خلالها الجمهور وبأنها من خلال صفحتها، وتقوم بعمل مسابقات وغيرها من دون أن تحصل على مقابل، ولكنها تسعى لأن تخدم الناس وتدخل السعادة عليهم.