كارين رزق الله نقلت معاناة الناس الى الشاشة.. وهل إنفصلت عن فادي شربل رغم شهرتهما سوياً؟

ميرنا وليد - بيروت - ​كارين رزق الله​هي ممثلة وكاتبة لبنانية، ولدت في بيروت من أب لبناني وأم مكسيكية، وإسمها نادية كرستينا مارتينيس حبيقة، وكان والدها يعمل مهندساً مدنياً ويحب يعزف على العود.

توفيت والدتها وهي في سن الثالثة عشرة، ما أثر عليها بطبيعة الحال، وقد درست التمثيل والمسرح في الجامعة اللبنانية، على الرغم من أن والدها عارضها ولم يشأ أن تتخصص بالتمثيل والإخراج.

كارين رزق الله تنقل وجع الناس بمسلسلاتها

لطالما عُرفتكارين رزق اللهأنها تنقل معانات جميع فئات المجتمع في مسلسلاتها، وتطرح مواضيع إجتماعية عديدة يعاني منها الناس، فقد طرحت موضوع المجتمع الذكوري في "​قلبي دق​" وموضوع الناس الذين يعانون من قانون الايجارات في "​مش أنا​"، وفي مسلسل "لأخر نفس" تكلمت عن كراهية بعض اللبنانيين للفلسطينيين، بسبب ميليشيات فلسطينية إرتكبت أخطاء في الحرب اللبنانية، وغيرها من الاعمال

وفي عام 2019 قدّمتكارين رزق اللهمسلسل "بردانة أنا"، من بطولتها وكتابة ​كلوديا مرشليان​، ويتناول العمل موضوع العنف الأسري الذي تتعرض له النساء في لبنان، وعدم وجود قانون يحميها.

حياتها العاطفية وزواجها من ​​فادي شربل​​

إلتقت كارين رزق الله بزوجها الممثل اللبناني فادي شربل، الذي كان زميلها في الجامعة، ودرسا نفس التخصص، وبعد مرور حوالى الخمس سنوات على قصة حبهما تزوجا عام 2000، ورزقا بإبنتين "نادية" من مواليد عام 2001، و"نايا" من مواليد 2005.

نجاحها مع زوجها فادي شربل

بعد زواجها من فادي شربل، تشارك الثنائي في العديد من الأعمال التي عرضت على شاشة LBCI، فعرفهما الجمهور بمسلسل "مرتي وأنا" ثم مسلسل "مرتي وبنتي وأنا"، وبجزء ثالث وأخير تحت اسم "عيلة ع فرد ميلة".

أبدعتكارين رزق اللهفي دور الزوجة المتسلطة تحت إطار كوميدي، إلا أن طموحها لم يكن في حدود هذا القالب وحسب، بل عملت على نفسها كثيراً فكتبت أجمل المسلسلات الدرامية، قبل أن تبدأ بتجسيد دور البطولة فيها.

أول مسلسل درامي كوميدي كتبته كان "حلوة وكذابة"، من بطولة الممثلة داليدا خليل والفنان زياد برجي، وعرف المسلسل نجاحاً كبيراً وتم إنتاج فيلم سينمائي تابع له، وحقق إيرادات كبيرة في الصالات السينمائية اللبنانية.

في عام 2015 كتبت كارين رزق الله أول مسلسل رمضاني لها "​قلبي دق​"، ولعبت بطولته الى جانب الممثل اللبناني ​​يورغو شلهوب​،​ وحقق لها الشهرة عربية وكان بادرة خير لمزيد من المسلسلات الرمضانية، التي إنتظرها الجمهور من سنة الى سنة.

وفي عام 2016 قدّمت مسلسل "​مش أنا​" الى جانب الممثل ​اللبناني ​بديع أبو شقرا​​، ثم كررت هذا التعاون مرتين بعد أن حقق نجاحاً كبيرا، ففي رمضان 2017 تشاركا بطولة مسلسل "لآخر نفس"، وفي رمضان 2018 تشاركا بطولة مسلسل "ومشيت".

الجميل فيكارين رزق اللهأنها تقدم قالباً وموضوعاً جديدين في كل مسلسل، وتحمل في مسلسلاتها قضايا ورسائل إجتماعية، فهي ليست مسلسلات فقط للترفيه، بل للتوعية أيضاً.

وفي كانون الاول/ديسمبر عام 2018 قدّمت كارين رزق الله مسلسل "أم البنات"، الى جانب ​الممثل ​جيري غزال​​ في تجربته التمثيلية الاولى، وهذا المسلسل الأول من نوعه إذ تتمحور قصته حول أجواء عيد الميلاد، وكيف يعيشه الناس في مختلف أحوالهم وظروفهم. لكن الجديد في هذا المسلسل أنه ليس من كتابتها، بل هو من كتابة ​كلوديا مرشليان​.

أخبار عن انفصالها عن زوجها ولا تصاريح رسمية

في حزيران/يونيو 2017 تم تداول أخبار عن إنفصالكارين رزق اللهعن زوجها فادي شربل، وقد أنكر الثنائي الموضوع، إلا أن الأخبار إنتشرت مجدداً، لكن كارين وفادي لم يدليا بأي تصاريح ورفضا أن يكشفا تفاصيل حياتهما العائلية والخاصة للإعلام.

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كارين رزق الله أم حنونة ولا تخاف من الشهرة على ابنتيها

على عكس ما هو رائج بين المشاهير، الا أنكارين رزق اللهأظهرت إبنتيها الى الإعلام منذ ولادتهما، فمنذ أن كانت إبنتها نادية في الأشهر الاولى من عمرها كانت بطلة مسلسل "مرتي وبنتي وأنا"، وحتى بعد أن كبرت نادية وشقيقتها نايا كان هناك أدوار متباينة لهما في مسلسلات كارين، ويبدو أن الطفلتين الجميلتين تتشاركان حب التمثيل والأداء الجميل مع والديهما، وإستطاعتا أن تقنعا المشاهدين رغم صغر سنهما.

مشاركة كارين رزق الله في ​​ديو المشاهير​​

في عام 2012 شاركت كارين رزق الله في برنامج "ديو المشاهير" بالموسم الثالث، حين كان لا زال يعرض البرنامج على شاشة LBCI، وقد حصدت المركز الرابع بعد خروجها في السهرة الثانية عشرة، وإستطاعت أن تؤمن عبر تجربتها هذه مبلغ قدره 12000 دولار أميركي لإحدى الجمعيات التي تعنى بأطفال مرضى القلب في لبنان، وتساعدهم على طريقتها.

كارين رزق الله ترفض تكريمها من الـ"​​موريكس دور​"​

في حزيران/ يونيو 2016 رفضت كارين رزق الله إستلام جائزتين من الموريكس، عن "أفضل سيناريو" و"أفضل ثنائي"، ببطولتها مع يورغو شلهوب في مسلسل "قلبي دق". وتقول كارين إنها إتخذت هذا القرار لان اللجنة لم تكرمها يوماً طيلة الـ15 عاماً الماضية، على الرغم من أنها كانت دائماً موجودة وقدمت أعمالاً كثيرة.

هل هددت ماغي بو غصن؟

في 2019 وفي إطار عرض المسلسلات الرمضانية في الأوقات نفسها على كل المحطات التلفزيونية، مازحتكارين رزق اللهالممثلة ماغي بو غصن اللتان كان كل منهما يظهران على الشاشة في نفس الوقت، وردّت ​على تهديد بو غصن​ قائلةً :"شووووو ؟ منين جيتيني بوجي انتي ؟ وكمان بدك تنتقمي ؟ ليكي ماغي قسما عظما بعد هيك تهديد بطلبلك الدرك يشرحطوكي برات تويتر شرحطة". وكانت مازحتها بو غصن قائل: "بما إنو نحنا بوج بعض.. قسماً عظماً إذا بتجيبي رايتينغ أعلى منّي بدي انتقم منك".