نسرين طافش لم توفق باطلالتها في حفل ملكة جمال مصر لهذه الاسباب

ميرنا وليد - بيروت - لم تكن الفنانة السورية ​نسرين طافش​ موفقة في اطلالتها خلال حلولها ضيفة شرف كعضو في لجنة تحكيم ​ملكة جمال مصر​ للكون 2019 لاسباب عديدة. في البداية اختارت اطلالة قديمة لم تعد رائجة في هذا الموسم من توقيع المصمم ​هاني البحيري​ وهي الـ crop top البراقة والتنورة الستان ذو تدرجات في القماش، هذا التنسيق مبالغ فييه خصوصا في الجزء الاسفل منها لا بسبب فكرتا او قصتها بل بسبب القماشة التي قللت من قيمتها اضافة الى اللون الذي يعتمد عادة في فصل الشتاء لانه غامق فأتى هذا التمازج بين الاطلالة الصيفية واللون النبذي الغامق غير مستحب.

لنقل ان كل ما ذكرناه هو جرأة من نسرين لن ما لم نفهمه هو الحذاء ذو الكعب العالي الذي اختارته معه اذ بداية لا يجب ان يكون ذهبي لان الـ crop top تحتوي على لمعة فضية.

في النهاية يكننا القول ان الشعر والمكياج هما الاجمل مع العلم ان الـ headpiece لم تضف الكثير على اللوك.

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