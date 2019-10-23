هكذا تتخلص من الشعور بانتفاخ البطن

ميرنا وليد - بيروت - إذا كنت ممن يعانون من الشعور ب​انتفاخ البطن​ إليك بعض ال​نصائح​ للتخلص من هذا الشعور:



1- تجنّب تناول الخضروات النيّئة واستبدلها بالخضروات المطبوخة، واحرص على التخلص من قشور الطماطم قبل تناولها وأيضاً من بذور الخيار.



2- لا تفرط في تناول الطعام لأنه يعدّ أحد أسباب شعور الإنسان بإنتفاخ البطن لأن الطعام الزائد عن حاجة الإنسان يضاعف عمل ​الجهاز الهضمي​.



3- إحرص على تناول اللقيمات الصغيرة، ومضغها جيداً مع إغلاق الفم أثناء المضغ لتجنب ابتلاع ​الهواء​، والذي يتسبب في الشعور بالإنتفاخ.



4- شرب الماء الكثير يساهم أيضًا في التخلص من انتفاخ البطن المزعج خصوصاً الماء معتدل الحرارة، فتجنب تماماً الماء المثلّج.

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5- حاول أن تقلل من تناول البروتينات و​الأطعمة​ الغنية ب​الدهون​ لأنها تستهلك وقتاً أطول في هضمها مما يزيد من فرص انتفاخ البطن.

6- إحرص على ممارسة الرياضة كل صباح لأنها تعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي ممّا يقلّل من غازات البطن المتراكم.

7- تجنّب الأنشطة التي تؤدي إلى زيادة كمية الهواء الذي يصل إلى البطن عن طريق الفم مثل التدخين ومضغ العلكة لفترة طويلة.



8- يجب أن تخفض من معدل تناولك للأطعمة التي تعمل على تكون الغازات في البطن مثل البصل، الكرنب، القرنبيط، والتفاح.