ميرنا وليد - بيروت - صرّحت الممثلة المصرية لبلبة بأنها لم تتعاقد على عمل درامي من أجل عرضه في شهر رمضان المقبل عام 2020 وانه بالفعل تم الحديث معها على عمل ولكن لم توافق عليه حتى الآن واستكملت ان العمل الدرامي صعب ومرهق مقارنة بالسينما وان المسلسل المعروض عليها لم يسلموا لها الورق حتى الآن.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال لبلبة الدرامية هو مسلسل "الشارع اللي ورانا" والذي حقق نجاحاً كبيراً وهو مؤلف من 45 حلقة وشاركها البطولة درة وفاروق الفيشاوي وهند عبدالحليم وشيرين وقام بإخراجه مجدي الهواري وعرض على أكثر من قناة فضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- لبلبة: لم اتعاقد على مسلسل رمضاني لم يصلني الورقخاص الفن-لهذا السبب لم تنشر سيرين عبد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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