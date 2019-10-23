ميرنا وليد - بيروت - لم تختر الفنانة ​سيرين عبد النور​ ان تنشر صورا لها أثناء وجودها بين المتظاهرين في لبنان واكتفت باحدى الصور التي نشرها احد معجبيها من الساحة.

وحسب ما علم موقع الخليج 365 ان سيرين اختارت الا تنشر صورا قناعة شخصية منها بذلك.

وكانت سيرين حضرت الإعتصام برفقة زوجها فريد رحمة ولاعب كرة السلة روني فهد وزوجته، وقام احد معجبيها بنشر صورة تجمعه بها من ساحة الإعتصام وعلق عليها بالتالي: "في أحلى من هيك بوجود هالقمر ، كيف فيكم تضلوا بالبيت وما تنزلوا؟؟!"

ولاقت الصورة نسب تفاعل ورواج كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-لهذا السبب لم تنشر سيرين عبد النور صورا لها من التظاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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