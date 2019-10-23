خاص الفن- جان قسيس يرد على وسام حنا: يفتعل بروباغاندا على حساب النقابات!

ميرنا وليد - بيروت - ردّ نقيب الممثلين السابق ​جان قسيس​ على الممثل اللبناني ​وسام حنا​ بعدما طلب الأخير من جميع الممثلين والفنانين الإستقالة من النقابات الفنية الثمانية بسبب عدم تضامنها مع المتظاهرين والمشاركة في المظاهرة معهم.

واعتبر قسيس في حديث خاص لموقع "الفن" أن وسام حنا "لا يحق له التحدّث عن النقابات لأنه غير نقابي وفي كلّ مرة يحاول افتعال بروباغندا على حساب النقابات وهو لا علاقة له فيها ومن يحق له محاسبة النقابات هم المنتسبين إليها"، وأضاف "نحن لم نقصّر بحقّهم سابقاً ولا حتى الآن بعدما استلم النقيب نعمة بدوي المهام".

ونفى قسيس أن تكون السلطة مسيطرة على النقابات واعتبر أنهم دائما في جبهة حرب دامية مع السلطة لتحقيق مطالبهم واعتبر أنهم حاولوا تحقيق العديد من الأمور منها تأمين صندوق التعاضد الموحد لجميع الفنانين.

وأشار الى أنه يفتخر بالممثل بديع أبو شقرا وهو ممثل نقابي ومن العناصر الفاعلة فيها.