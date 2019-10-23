خاص الفن- وسام حنا يشنّ هجومه على النقابات الثمانية ويدعو لاستقالات بالجملة

ميرنا وليد - بيروت - توّجه الممثل ال​لبنان​ي ​وسام حنا​ بخطاب شديد اللهجة الى الحكام والمسؤولين وقام الى جانب عدد من زملائه باقتحام تلفزيون لبنان احتجاجاً على عدم تغطيته المظاهرات السلمية التي يقوم بها الشعب وأشار في مطالبه الى أن الخطوة التالية ستكون في طلب من زملائه الإستقالة من النقابات الفنية الثمانية ومنها ​نقابة الممثلين​ والفنانين والمسرح والتلفزيون وغيرها. واعتبر حنا أن النقابات لم تتوحد سوا في قضية الممثل باتريك مبارك.

وأشار وسام في حديث خاص لموقع "الفن" الى أن هذا القرار جاء بسبب عدم إصدار هذه النقابات أي بيان خاص بهذه المظاهرات وعدم التضامن مع الممثلين والفنانين في الشارع.

وأكد وسام الى أنه لن يتراجع وزملائه ​بديع أبو شقرا​ و​أنجو ريحان​ و​عبدو شاهين​ من الشارع حتى تتحقّق جميع المطالب.