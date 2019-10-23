نداء شرارة للفن: العالم العربي اجتمع على محبة اللبنانيين لبعضهم وحبهم للفرح

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة الأردنية ​نداء شرارة​ عن الوضع بلبنان قائلة: "منذ ان بدأت الاعتصامات كنت في لبنان وعدت للاردن يوم الاثنين. صراحة الاعتصامات تفرح القلب رائعة فالشعب قلبه على بعضه ولم يكن هنالك اي خوف حين كنت في لبنان الدنيا امان . واثناء توجهي للمطار كانت كل التسهيلات متوفرة للمسافرين وحاولوا ان يساعدوننا للوصول على الوقت المحدد".

واضافت: "الله ينصرهم لأن ما فعله الشعب اللبناني انجاز عظيم والكل يحكي بهذه المظاهرات، والوطن العربي كله اجتمع على محبة الشعب اللبناني لبعضه، وايضا كم هو شعب يحب الفرح".

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