كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 12:56 صباحاً - فاجىء مواطن لبناني من منطقة النبطية، جنوب لبنان، مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اثناء بث مباشر. فأثناء تغطية مراسل قناة المنار للاحتجاجات اقترب منه مواطن قائلا “بس جيبولنا رقاصة ليه ما عنا رقاصة بالنبطية؟” لينظر اليه المراسل بدهشة ويرد قائلا “شكرا لك”. وكانت الراقصة سماهر قد اثارت الجدل بعد تقديمها وصلة رقص بين المتظاهرين في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت.

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطن لبناني يفاجىء مراسل المنار: “بدنا رقاصة”.. شاهد ردة فعله! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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