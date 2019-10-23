هيفاء حسين تتلقى تهنئة رومانسية من زوجها في عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تلقت الفنانة البحرينية هيفا حسين تهنئة رومانسية من زوجها الفنان الإماراتي حبيب غلوم، احتفالا بعيد ميلادها.

الفنان الإماراتي نشر صورة جمعته بزوجته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهنئها بقوله: “كل سنة وانتي الطيبة والذوق”.

هيفاء ردت على تهنئة زوجها، بقولها: “حبيبي الطيبة والذوق كله تعلمته منك يا الغالي .. عساني ما انحرم منك ومن قلبك الحلو”.

وكانت الفنانة البحرينية هيفاء حسين قد أعلنت عن حملها في طفلها الأول من زوجها الفنان حبيب غلوم، في شهر سبتمبر الماضي.

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الفنانة اليحرينية شاركت جمهورها بصورة جمعتها بزوجها، ظهرت فيها مرتدية فستان أبيض فضفاض وظهر بروز بطنها واضحا بشكل كبير، مما كشف عن حملها في الشهور الأخيرة.

هيفاء أرفقت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: ” أنا بنتظارك يافرحتي وفرحة من حولي #صباح_الخير”.

وكشفت عن موعد ولادتها، في تصريحات صحفية: “سألد في ديسمبر بإذن الله، وأفضل أن يكون جنس الجنين مفاجأة لكن أتمنى أن تكون بنتا لأن لدي ولد، وزوجي أيضا يتمنى ذلك “.

أما عن اسم الطفل أكدت أنها لم تتفق مع زوجها على الاسم بعد، قائلة: “عادة يقع الزوجين في صراع بسبب اختيار الاسم ولكن الزوج ينتصر غالبا».