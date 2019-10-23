حفل زفاف يجمع هاندة أرتشل وحبيبها مع بورجو أوزبيرك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة التركية هاندة أرتشل مع حبيبها النجم مراد دالكيش حفل زفاف إحدى صديقاتها، وهو أول ظهور للحبيبن بعد رصد الباباراتزي لخلافهما الأخير في أحد المطاعم.

هاندة بدت متألقة بفستان أزرق طويل شديد الأنقة، ورفعت شعرها بتسريحة أنيقة زادتها جاذبية، وكان لافتاً حضور الفنانة التركية بورجو أوزبيرك التي ترتبط أيضاً بعلاقة صداقة مع العروس، كما حضرت غمزة شقيقة هاندة.

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يُذكر أن هاندة إرتشل تعيش قصة حب مع مراد دالكيش الذي ارتبطت به عاطفياً نهاية 2017، وذلك بعد أشهر قليلة على طلاقه للفنانة التركية ميرفي بولجور التي انفصل عنها بعد عامين على زواجهما، وقد تخللت علاقة هاندة بدالكيش فترة انفصال، إلا أن المياة عادة لمجاريها بينهما بعد أن وقف الفنان التركي إلى جانبها في ازمتها الأخير عقب وفاة والدتها يناير الماضي.

من ناحية أخرى، تستعد هاندة إرتشل لتصوير مسلسل جديد بعنوان «عزيزة» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي، كما تشارك النجم التركي إبراهيم شيليكول بطولة فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «مولانا»، في الوقت الذي يُعرض لبورجو أوزبيرك حالياً مسلسل «العشق الفاخر».