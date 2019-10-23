حفل عيد ميلاد بلقيس في منزل حسين الجسمي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الفنانة اليمنية بلقيس وزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف دعوة من النجم الإماراتي حسين الجسمي للعشاء في منزله بدبي.

بلقيس تواجدت في دبي للاحتفال بإطلاق نجمة تحمل اسمها في ممشى «دبي ستارز» الذي يكرم أبرز الشخصيات العالمية في مختلف المجالات، وقد نشرت صورة لها أمام نجمتها على الممشى، معربة عن سعادتها بهذا التكريم في تعليق كتبت فيه: «وأصبحت لدي نجمة، زوروا نجمتي في دبي وسلموا عليها».

الجسمي استغل الفرصة، ودعا الفنانة الشابة وزوجها على العشاء في منزله، وقد فاجأ سلطان والنجم الإماراتي، المطربة التي اكملت عامها الـ31 بحفل عيد ميلاد بسيط، وقد حرص زوج بلقيس على مشاركة محبيها أجواء الحفل بمقطع فيديو، ظهر فيه يغني مع الجسمي لزوجته أغنية عيد الميلاد أمام قالب كيك.

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سلطان هنأ زوجته بعيد ميلادها بكلمات رومانسية، كتب فيها: « عشاء خفيف عند اخي وصديقي الغالي حسين الجسمي وانتهى بإحتفالية بسيطة لعيد ميلاد القلب الصغير حقي ..كل عام وأنتي في قلبي وعيوني».

يُذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «تعالى تشوف» باللهجة المغربية، كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي، وقد استعانت الفنانة الشابة بفريق من هوليود لتصوير الكليب في مراكش بشكل مبهر.