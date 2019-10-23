ميريهان حسين بإطلالة تشعل الأجواء بجلسة تصوير زرقاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

ميريهان حسين، اختارت اللون الأزرق لإطلالتها في الجلسة حيث ارتدت فستان طويل مشقوق لأعلى الساق، من تصميم أحمد عبدالله، وظهرت خلالها وهي تعزف على البيانو.

وعلقت على الصور قائلة: “الموسيقى هي الحياة.. ولهذا السبب تنبض قلوبنا”، وحصدت الجلسة على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها وأناقتها.

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الفنانة المصرية كانت بدايتها الفنية كمغنية وذلك بعد مشاركتها في برنامج “ستار أكاديمي”، ولكنها اتجهت إلى التمثيل وتكتفي بمشاركة متابعيها بعد الفيديوهات لها وهي تغني بعض المقاطع الغنائية.

من ناحية أخرى شاركت ميريهان حسين، في بطولة مسلسل “نصيبي وقسمتك”، في الحلقات التي تحمل اسم “اكدب عليا شوية”، وعدد حلقاتها خمس حلقات، و يشارك فى بطولتها بجانب ميريهان حسين، و مراد مكرم، و مؤمن نور وأمير شاهين والمغربية طاهرة، واللبنانية صبا الرفاعي.

كما شاركت في مسلسل “قيد عائلي” والمعروض الجزء الثاني منه خلال الوقت الحالي.

الفنانة الشابة نافست في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «علامة استفهام»، مع الفنان محمد رجب، وحقق العمل نسبة مشاهدة لا بأس بها.

مسلسل «علامة استفهام»، بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم ميريهان حسين، وهيثم أحمد زكي، وإدوارد، وجيهان خليل، وجينا سمن، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.