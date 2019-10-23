أحمد مكي ينشر أخر صورة لوالده وينعيه بكلمات مؤثرة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري أحمد مكي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بأخر صورة لوالده قبل رحيله بفترة وجيزة.
أحمد مكي، علق على الصورة قائلًا: “الله یرحمك ویحسن إليك یا أبي.. ستظل في قلبي الصورة دي قبل وفاته بشهور قلیلة.. البقاء لله وحده سبحانه، أرجوا منکم الدعاء له.. اللهم اغفر لأبي وادخله الجنة وأعذه من النار ومن عذاب القبر.. اللهم صبرنا».
والد أحمد مكي، رحل عن عالمنا يوم 18 أكتوبر، بمقر إقامته بالإمارات وسافر أحمد مكي، وشقيقته الفنانة إيناس مكي، للإمارات لتشييع جثمانه هناك.
والد أحمد مكي، هو جزائري الجنسية وكان مقيمًا بالإمارات وولد أحمد مكي في وهران بالجزائر وعاش في مصر برفقة والدته المصرية.
من ناحية أخرى يحضر أحمد مكي، يحضر لمسرحية بعنوان “حزلقوم” ليتم عرضها في موسم الرياض بالسعودية.
وكانت آخر أعمال “مكي” مسلسل “خصانة بشياكة” وشارك في بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، انتصار، ويزو، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحي.
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