دنيا عبد العزيز تصور «ما تيجى يا مليجى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز، تصوير مشاهدها فى أحداث مسلسل “نصيبى وقسمتك 3” ، الذى يعرض على شاشة on e، والعمل من إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين.

دنيا تجسد خلال أحداث العمل شخصية جديدة ومثيرة وهي الحكاية الثامنة، التى حمل عنوان “ما تيجى يا مليجى”، حيث أنها الشقيقة الكبرى لأخين ، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم ، وتتوالى الأحداث .

وفى سياق ذاته، تعرض الحكاية السابعة حاليا بعنوان ” حبيبتى من تخون” بطولة طارق صبرى، وميرنا منور الدين، ومحسن صبرى، وسلوى عثمان، وندى عادل، وانجى المقدم، ومحمد يونس، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين.

ويشارك في بطولة حكاية “ما تيجى يا مليجى”، محمود حجازى، ودنيا عبد العزيز، هدى المفتى، محمد يسرى، وهبة عبد الغنى، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينجرى واحمد عبد العاطى .