نهال عنبر تحتفل بعيد ميلادها في كواليس «كلام ستات».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فوجئت الفنانة المصرية نهال عنبر بحفل عيد ميلاد مميز أعده لها فريق عمل برنامجها “كلام ستات”.

الحفل شهد حضور كل من الفنانة هيدي كرم، والإعلامية شيريهان أبو الحسن، واللتان تشاركان نهال تقديم البرنامج، بالإضافة إلى عدد من فريق عمل البرنامج خلف الكاميرا.

نهال شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعبرت عن سعادتها بهذه المفاجئة.

الفنانة المصرية كتبت: “احتفال كل زمايلي في برنامج كلام ستات علي قناه ON E مع شريهان ابو الحسن و هيدي كرم”.

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وكان المخرج حسام الحسيني، نجل الفنانة المصرية نهال عنبر، قد احتفل مؤخرا بعيد ميلادها من المغرب والذي يتواجد فيه خلال الوقت الحالي لتصوير فيديو كليب “السلطان “، للفنان محمد رمضان.

ونشرت نهال عنبر، فيديو الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “حسام ابني وحبيبي وناسي بنوتي الحلوة و النجم محمد رمضان و حرمه كلموني علي الفيس تايم واحتفلوا بعيد ميلادي من المغرب و كريم بالك وحرمه والمنتجة سيهام الفايضي والفنانة العراقية نور ستارز أنا بشكرهم جدا ربنا يرجعهم بسلامه مرسي يا حس ديما فاكر عيد ميلادي”.

يذكر أن الفنانة المصرية نهال عنبر من مواليد 9 أكتوبر 1961، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 58 عام.