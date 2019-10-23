جيهان قمري تتألق بالأبيض وتبهر جمهورها بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية جيهان قمري لجلسة تصوير جديدة، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من جمهورها.

جيهان شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها وهي ترتدي ملابس لونها أبيض بسيطة، بينما اختارت لها تسريحة شعر جديدة، حيث قامت بقص شعرها.

صور الفنانة المصرية حازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر حسابها الخاص، وتغزل الفانز في طلتها.

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جيهان كان آخر أعمالها الفنية هو مسلسل «سلسال الدم»، مع عدد من النجوم ومن بينهم عبلة كامل، رياض الخولي، علا غانم، وراندا البحيري، وعرض الجزء الرابع منه في شهر رمضان الماضي.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1969، من أب لبناني وأم مصرية، عملت في بداية حياتها الفنية كمذيعة وراقصة لفرقة فنون شعبية، ثم اتجهت للتمثيل.

جيهان قمري شاركت في عدد من الأعمال الدرامية ومنها: «بنت من شبرا، مسائل عائلية جدا، ملح الأرض، السيرة الهلالية، مجنون ليلى، شط إسكندرية».

ومن أهم أعمالها في السينما: «عمارة يعقوبيان، احنا أصحاب المطار، اتنين على الرصيف، الأولة في الغرام».