أبو يحقق 8 ملايين مشاهدة فى 24 ساعة بـ«حبيبى يا ليل».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استطاع المطرب والنجم أبو أن يحقق بأغنيته “حبيبى يا ليل” حوالى 8 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، والذى طرحها منذ حوالى 24 ساعة.

وأكد أبو، في تصريحات صحفية، على طريقه الذى اختاره منذ بدايته الفنية، ولونه الغنائى المميز الذى يعجب به جمهوره ويراه فيه محبيه، فأغنية “حبيبى يا ليل” تنتمي إلى إيقاع المقسوم الشرقي الذي أصبح قاسمًا مشتركًا فى معظم أغنياته.

Advertisements

ويبدو أن أغنية “حبيبى يا ليل” ستكون “3 دقات” أخرى قادمة، بل ربما تكون أكثر انتشارا ونجاحا، وذلك بعدما تخطتها فى نسبة المشاهدة فى الـ24 ساعة الأولى.

والأغنية الجديدة من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال ومن إخراج مريم أبو عوف وشارك في التصوير الفنانة تارا عماد ومجموعة من أطفال معهد الباليه.