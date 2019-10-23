تركي آل الشيخ يستعد لإزاحة الستار عن "ونتر وندرلاند"في موسم الرياض

القاهرة – لايف ستايل
تستعد هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، لإزاحة الستار غدًا، عن منطقة الـ "winter wonderland"، وسط حضور الآلاف من الجمهور السعودي والشخصيات العامة والجاليات العربية.
ومن المقرر أن تقام عدة حفلات غنائية وموسيقية بداخلها عقب الافتتاح مباشرة.
وكان النجم تامر حسني، قد أحيا أولى حفلات موسم الرياض الغنائية كما شاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم في نفس الحفل وسط حضور الشخصيات العامة والجاليات العربية.
يذكرأن هيئة الترفيه السعودية تعمل على تقديم موسم الرياض بشكل عالمى ومحترف يخدم جميع الاعمار وتقديم جميع الخدمات مثل المطاعم الجديدة ومنطقة الألعاب والمسارح والحفلات التى ستقام عليها.
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