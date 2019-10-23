محمد الحلو وفؤاد زبادي يحييان رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية

يحيي كل من المطرب محمد الحلو، والمطربة آيات فاروق، ومن المغرب فؤاد زبادي، وجهاد عقل من لبنان، الليلة الرابعة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية يوم الإثنين 4 نوفمبر على المسرح الكبير.



مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 يكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، والشاعر الكبير فاروق جويدة، والموسيقار البحرينى وحيد الخان، والمطربة ريهام عبد الحكيم، والمطربة مى فاروق، والشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، والموسيقار عمرو إسماعيل، والمايسترو عادل إسكندر، وعازف الكمان محب فؤاد مهني، وعازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، والباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد، بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام على المسرح الصغير، وأشار إلى المشاركة الأولى للنجم محمد منير، مؤكدًا أن مهرجان الموسيقى العربية يعد أحد أهم المحافل الدولية المتخصصة، مؤكدًا نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عامًا، حيث نجح فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والدول العربية مثمنًا دور المؤسسات الإعلامية في إلقاء الضوء على فعالياته المتعددة والمتنوع.

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