راغب علامة يؤكد أن الوضع في لبنان لا يدعو للتفاؤل

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على الأحداث اللبنانية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب راغب علامة: "الله يستر إذا كانت قرارات مجلس الوزراء دون مستوى الحدث ودون مستوى وجع الناس.. الله يستر.. يجب إقالة عدد من الوزراء.. ويجب إتخاذ قرارات أكثر من جريئة وأكثر من جدية.. استعمال القوة لن يجدي نفعا.. اللهم إني بلغت".



وتابع: "الوضع للأسف لا يدعو للتفاؤل.. الله أعلم شو رج يصير... إذا كانت صحيحة وعودكم بربكم ماذا كنتم تفعلون في السابق؟؟ من يرد السنين الضائعة على الشعب .. من يرد عرق جبين الناس الذي ضاع هدرا.. من يرد أمال الشباب وطموحهم المشلول.. الثقة مفقودة بينكم وبين الشعب. يا رب لا تهجر سما لبنان".



وأعلن عدد من نجوم لبنان تأييدهم لتلك المظاهرات المتواصلة منذ أيام، أبرزهم راغب علامة وهيفاء وهبي وسعد رمضان وجاد شويري ومايا دياب ونيكول سابا ورامي عياش ونجوى كرم.



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