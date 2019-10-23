محمد رمضان ضيف شيرين سليمان في "عين" الخميس المقبل

نشر حساب برنامج "عين" بموقع الفيس بوك الإعلان التشويقي لحلقة الخميس المقبل من برنامج "عين"، وتستضيف فيها الإعلامية شيرين سليمان الفنان محمد رمضان.



يتحدث محمد رمضان في الفيديو التشويقي عن مشاركته في رمضان القادم بمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وعن انشغاله بالعمل في فيلمه الجديد "مو"، وأيضا عن المتطلبات الخاصة للاستعراضات الغنائية التي يقدمها.



يعرض البرنامج الساعة 11:30 مساء الخميس على قناة الحياة. قد يهمك ايضاً: محمد رمضان ينتهي من تصوير أغنيته المصورة الجديدة " السلطان" في المغرب أول تعليق للفنان محمد رمضان بعد واقعة سحب رخصة طيار بسببه

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