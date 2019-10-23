أحمد عز يعلن موعد عرض فيلمه الجديد «كيرة والجن»

كشف الفنان أحمد عز عن موعد عرض فيلم «كيرة والجن»، مُعلنًا عن موعد عرض الفيلم في صيف 2020.



ونشر «عز»، صورة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام» البوستر الخاص بالفيلم .



وكتب عليها معلقًا: «كيرة والجن صيف ٢٠٢٠، تابعوا جميع الأخبار علي الأكونت الجديد هنا- @ahmedezzprv».

فيلم «كيرا والجن 1919» مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز .

والفيلم بطولة النجمين "كريم عبد العزيز وأحمد عز"، حيث يجسدان شخصيات "كيرا والجن" بحسب الرواية، و وضعت شركة سنيرجي القائمة بأعمال إنتاج الفيلم، خطة إنتاجيه محكمة لتقديم هذا العمل سينمائياً ضخماً، وتنفذ أعمال الجرافيك والمونتاج فى أوروبا.

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