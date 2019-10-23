ياسمين صبري تستعد لتقديم البطولة المطلقة الأولى لها في السينما

تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على فيلم سينمائي جديد في سرية تامة، حيث استقرت مؤخرًا على سيناريو أول بطولة مطلقة لها في السينما بعد تقديمها دور البطولة النسائية في عدد من الأفلام.



وتجري "صبري" جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل الفيلم خلال هذه الفترة للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل بعد الاستقرار على السيناريو وبطل ومخرج العمل والفيلم ينتمي لأعمال الرومانسية.



ومن المقرر أن تبدأ "صبري" في تحضيرات الفيلم قريبًا لتبدأ في تصويره مطلع العام المقبل، ليعرض في موسم عيد الفطر 2020.



على جانب آخر، لم تستقر ياسمين صبري على المشاركة في السباق الرمضاني من عدمه خاصة وأنها لم تتعاقد بشكل رسمى حتى الان على أي عمل درامي.

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