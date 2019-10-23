تعرف على 4 فنانين سبقوا عمرو دياب في الغناء لـ" المَرَايَا"

تصدرت أغنية "قدام مرايتها" للنجم عمرو دياب، تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد ساعات من طرحها.



"قدام مرايتها".. هي سادس أغنيات ألبوم الهضبة الجديد "أنا غير"، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.



ويعد عمرو دياب ليس المطرب الأخير الذي غنى للمراية، حيث سبقه 4 مطربين وهو ما سنرصده في السطور التالية..



- شيرين

غنت شيرين أغنية "المرايا" في فيلم "آسف على الإزعاج" للنجمين أحمد حلمي ومنة شلبي، عام 2008، وحققت نجاحا كبيرا، حيث كانت من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر.



وتقول كلماتها: "هاتعمل ايه.. لونمت يوم وصحيت بصيت.. وشوفت نفسك فى المرايا .. بكيت جواك سؤال .. تصرخ تقول انا مين؟؟!!!.. انا زى ماانا ولا اتقسمت اتنين؟؟!! وبعدين .. وبعدين.. قول باللى فى المرايا .. فاهمنى ايه الحكاية؟!.. فرحان!! ندمان!! حاجات كتير فى حياتنا اتسببت فى حيريتنا وادينا عايشيين .. راضيين .. وجايين .. ورايحين".



- أدهم سليمان

في عام 2016، طرح المطرب أدهم سليمان أغنية بعنوان "المراية"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع محمد سامي، ومن إنتاج مزيكا.



وتقول كلماتها: "إنتي إللي زيك محتاج يشوف في مرايا ليه.. هو أنتي مش حاسة جمالك ولا إيه.. إنتي إللي زيك محتاج يشوف في مرايه ليه.. هو أنتي مش حاسة جمالك ولا إيه.. يا حبيبتي ده إنتي اللي القمر خد نوره منك قام ظهر.. وهو يعني في قمر محتاج لرأي حد فيه.. يا نقطة ندى على خدي وردة بتبتسم.. والفجر طال يترسم يملا الدنيا نور".



- عبد الباسط حمودة



المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة هو الآخر قام بالغناء للمرايا عام 2014، في أغنية شهيرة بعنوان "قوليلي أيه يا مرايتي"، وتقول كلماتها: "انا مش عارفني.. انا تهت مني انا مش انا لدي ملمحي.. ولاشكل شكلي ولاده انا.. ابص لروحي فجاه لقتني كبرت فجاه.. تعبت من المفجاه ونزلت دمعتي.. قوليلى ايه يامرايتى.. قوليلى ايه حكايتى.. تكونش دى نهايتى واخر قصتى.. يادنيا طفيتى شمعى.. ياناس كترتو دمعى والعمر راح هضر".



- إليسا



غنت إليسا "يا مرايتي" في عام 2014، وهي كانت ضمن ألبوم "حالة حب" وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي، وصورتها على طريقة الفيديو كليب.



وتقول كلماتها: "يا مرايتي من كام سنه لليوم.. قديش إتغيرت.. يا مرايتي من كام سنه لليوم.. أنا كم مره خسرت.. يا مرايتي من كام سنه لليوم.. قديش إتغيرت.. يا مرايتي من كام سنه لليوم.. أنا كم مره خسرت.. يا مرايتي يا اللي بتعرفي حكايتي.. إنتي بتعرفي شو شفت.. وبتعرفي من شو خفت.. كم مره بوشك وقفت.. قلتلك هيدى نهايتي".



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