شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة مستمرة بين أبطال فيلم Ford v Ferrari "من حلبة السباق للأوسكار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد كل من الممثل العالمي كريستيان بيل والممثل مات ديمون، منافسة شرسة داخل أحداث فيلمهما الجديد القادم بعنوان Ford v Ferrari، حيث يجسد كلاً منهما جبهة من طراز السيارات التي يتنافس بها ضد الأخرى.

ولن تتوقف المنافسة بينهما داخل أحداث الفيلم المقرر عرضه 15 نوفمبر المقبل بدور العرض السينمائي، وانتقل التحدي بينهما بعد ترشحهما على جائزة الممثل الرئيسي في سباق توزيع الأوسكار القادم في دورته الـ 92.

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فيلم Ford v Ferrari، من بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل و مات ديمون، ويشارك فى بطولته كل من كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.

ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطورى، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الأخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسطر على السباق.